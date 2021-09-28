Bloomberg: Эрдоган попросит у Путина помощи с курдскими ополченцами на переговорах 29 сентября 2021 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время будущей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен попросить его помочь решить проблему с курдскими ополченцами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По словам пожелавшего остаться неназванным собеседника агентства, Анкара хочет, чтобы российские военные на подконтрольных им сирийских территориях помогли обеспечить безопасность турецких солдат, предотвратили атаки на них со стороны курдов. Кроме того, власти Турции хотели бы, чтобы бойцы курдских «Сил народной самообороны» (YPG) покинули города Манбидж и Телль-Рифъат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, встреча президентов России и Турции запланирована на 29 сентября, она пройдет в Сочи. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран намерены обсудить ряд международных вопросов и региональных проблем, торгово-экономические отношения, а также обменяться мнением о ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане.