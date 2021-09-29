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Политика29 сентября 2021 2:53

Reuters: США призвали Китай сократить закупки нефти из Ирана

По словам источника агентства, Вашингтон предпочитает решить эту проблему путем диалога по дипломатическим каналам, а не санкциями
Источник:kp.ru
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США призвали Китай сократить закупки нефти из Ирана

США призвали Китай сократить закупки нефти из Ирана

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты обращались к Китаю по дипломатическим каналам с тем, чтобы обсудить возможность сокращения закупок Пекином нефти из Ирана, передает агентство Reuters со ссылкой на представителей властей США и Евросоюза.

«Мы в курсе тех закупок иранской нефти, которые осуществляют китайские компании», - заявил агентству неназванный представитель властей США высокого ранга.

По его словам, Вашингтон в связи с этим применял санкции и продолжит это делать. «Однако мы затрагивали эту тему по дипломатическим каналам с Китаем в рамках нашего диалога по политике в отношении Ирана, и мы считаем, что в целом это более эффективный способ решить эти беспокоящие нас вопросы», - сообщил он.