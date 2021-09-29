Трамп призвал конгресс расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп призвал конгресс провести расследование «провального вывода» американских войск из Афганистана. По его мнению, это необходимо, чтобы «понять, что пошло не так, почему погибло столько военных, и почему в распоряжении талибов (членов радикального движения «Талибан», запрещенной в России террористической организации) оказалось столько средств в виде оружия и военного оборудования».

«Нет никаких сомнений в том, что по этому поводу необходимо провести расследование», - цитирует заявление республиканца ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп неоднократно критиковал Байдена за вывод войск из Афганистана и говорил, что это войдет в историю как одно из величайших поражений США, призывал его «извиниться перед Америкой за то, что позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские», и немедленно подать в отставку.

К слову, в последнее время Трамп стал активно общаться с прессой, а в одном из интервью сказал, что русские «очень умные и упрямые», и им нужно «дать свободу поступать так, как они считают нужным».

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