Разработчик "Булавы" запатентовал новый способ тушения лесных пожаров

Новая разработка призвана облегчить тушение лесных пожаров Фото: REUTERS

Московский институт теплотехники изобрел новый способ тушения лесных пожаров, сообщает РИА Новости.

Как следует из документов, размещенных в базе данных Роспатента, бороться со стихией планируется с помощью специальной пушке, в которой используется принцип работы, схожий с системой доставки ракетного топлива.

Пушка заряжена специальным раствором, в котором образуется пена. Разработчик учел, что дальность выстрела воды выше, чем пены, и чтобы улучшить показатели, он повысил время образования пены. То есть сначала пушка выстреливает струю и только потом в ней образуется пена.

"Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях, создания заградительных полос для ликвидации лесных верховых и низовых пожаров", - говорится в пояснении к патенту.

Кстати, в числе изобретений Московского института теплотехники есть баллистические ракеты "Тополь-М" и "Булава".

Ранее сайт kp.ru писал, что ученые из Массачусетского технологического института вместе с коллегами из стартап-компании Commonwealth Fusion Systems сделали шаг вперед на пути создания работоспособного "неисчерпаемого источника энергии" – термоядерного реактора. Они создали для него магнит на основе высокотемпературных сверхпроводящих материалов. На испытаниях, которых прошли 5 сентября магнит сгенерировал магнитное поле напряженностью 20 Тесла – почти в миллион раз больше земного.