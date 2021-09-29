На Украине опасаются замерзнуть зимой из-за отказа властей покупать газ у России

Украина перекупает газ у Словакии в несколько раз дороже Фото: REUTERS

Украине будет "очень сложно пережить предстоящую зиму" из-за отсутствия прямого контракта на поставки российского газа. Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

По его словам, из-за отказа украинских властей вести прямые переговоры с "Газпромом", они вынуждены в несколько раз дороже перекупать газ у Словакии.

"Белоруссия платит 135 долларов, а мы сейчас будем больше тысячи, а это значит минус рабочие места, остановка предприятий, - констатировал политик. - А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане".

Как ранее писал сайт kp.ru, Мураев уверен, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны, так как имел возможность закупить голубое топливо в пять раз дешевле текущей рыночной цены.

По его словам, Киеву предлагали прямой контракт на газ с ценой на уровне 175 долларов за кубометр, но власти Украины ответили отказом. Теперь же ей необходимо закупить еще примерно 10 млрд кубометров, только уже по рыночной цене в 800 долларов.