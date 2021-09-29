В 2021 году российские банки подверглись DDoS-атакам рекордное число раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 16 по 25 сентября в России зафиксировано рекордное число DDoS-атак на российские финансовые организации. По данным компании Orange Business Services, злоумышленники предприняли 75 попыток взлома системы.

Для сравнения, за весь август было предпринято 150 атак.

Основная угроза, которую несут в себе данные атаки, заключается в регулярных сбоях в работе сервисов банков. Как следствие – это вызывает недовольство клиентов и их переход в другие кредитные организации.

- Киберпреступники планомерно расширяют применяемые техники и меняют векторы атак, чтобы найти уязвимость в системах защиты финансовых учреждений, — сказала «Известиям» операционный директор Orange Business Services в России и СНГ Ольга Баранова.

В компании Bi.Zone полагают, что сентябрьские атаки носят разведывательный характер, так как они были непродолжительными. К тому же, злоумышленники явно не пытались задействовать все свои ресурсы.

Так что кредитным учреждениям стоит готовится к последующим нападениям.

- Скорее всего, они будут. Ведь кроме целенаправленного сбоя банковских сервисов, преследуется еще и финансовая цель. Хакеры мотивированы возможностью получить выкуп от банка взамен на прекращение массированной DDoS-атаки, — добавил директор по развитию бизнеса ESET Алексей Новиков.

Президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин отметил, что проблема киберпреступности актуальна не только для России, но и всего мирового сообщества.

Эксперт полагает, что пришло время внести соответствующие поправки в Уголовный и Административный кодексы России, а также разработать отдельную правовую базу по противодействию киберпреступлениям.

- Должно быть четко прописано понятие киберпреступления, методы профилактики и противодействия, а также правовая ответственность за совершение данных действий. Кроме того, необходимо дать дополнительные полномочия Роскомнадзору и полиции, - комментирует ФАН эксперт.