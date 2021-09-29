Глава Тувы продлил полномочия Людмилы Нарусовой в Совфеде РФ

Людмила Нарусова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Тувы Владислав Ховалыг, накануне вступивший в свою должность, принял решение сохранить место в Совете федерации РФ за сенатором Людмилой Нарусовой. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте регионального правительства.

«Наделить полномочиями члена Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации - представителя от правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну», - говорится в тексте соответствующего документа.

Вступивший в свою должность Ховалыг набрал свыше 86 процентов голосов на прошедших выборах главы Тувы, а ранее политик был временно исполняющим обязанности на данной должности с апреля 2021 года. В минувший вторник, 28 сентября, прошла инаугурация нового главы Тувы.

Нарусова стала сенатором от Тувы в 2016 года. Ранее политик представляла республику в верхней палате парламента в период с 2002 по 2010 год.