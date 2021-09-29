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Звезды29 сентября 2021 10:34

Режиссер Михалков объяснил, почему российские фильмы не получат "Оскар"

По мнению культурного деятеля, американская кинопремия стала "абсолютно политизированной"
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Никита Михалков считает, что "Оскар" стал "никаким"

Никита Михалков считает, что "Оскар" стал "никаким"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россиянам нет смысла участвовать в кинопремии "Оскар", выразил мнение известный актер театра и кино, режиссер и сценарист Никита Михалков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Михалкова, ни одна из отечественных картин не сможет претендовать на престижную американскую награду в этом сезоне, и дело совсем не в качестве работы.

"Потому что "Оскар" уже стал никаким", — заявил Михалков, уточнив, что кинопремия "стала абсолютно политизированной".

Стоит отметить, что Никита Михалков в 1995 году стал обладателем "Оскара" с фильмом "Утомленные солнцем", который признали лучшей картиной на иностранном языке.

Ранее сайт kp.ru писал, что Никита Михалков озвучил огромные гонорары некоторых популярных артистов. Режиссер интересовался: чем они недовольны в своей жизни. Народный артист напомнил о безработице в актерской среде в начале "нулевых" и о гонорарах в 150-300 тысяч рублей за съемочный день у звезд кино и сериалов сейчас.