На «Нафтане» прокомментировали произошедший 28 сентября пожар: «Никакой угрозы жизни и здоровью жителей»

Пожар на "Нафтане" ликвидирован. Фото: МЧС

Никакой угрозы жизни и здоровью жителей Новополоцка в связи с пожаром на «Нафтане» нет. Об этом сообщили на предприятии.

«Возгорание, произошедшее на установке замедленного коксования ОАО «Нафтан», ликвидировано», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что 28 сентября 2021 года при проведении пусконаладочных работ на установке замедленного коксования на территории ОАО «Нафтан» произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием.

Вечером спасатели ликвидировали пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

«В настоящее время устанавливаются причины нештатной ситуации, объем и сроки необходимых восстановительных работ. Все остальные технологические установки предприятия продолжают работу в штатном режиме. Договорные обязательства и производственные планы не корректировались», – добавили в пресс-службе.

Ранее в МЧС рассказали подробности пожара на «Нафтане». По данным спасателей, произошло факельное горение на отметке более 3 метров. В ликвидации пожара на «Нафтане» участвовали 58 пожарных, работали 15 единиц техники.