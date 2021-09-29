В Беларуси официально опубликовали указ о добровольной накопительной пенсии

Появился текст указа о добровольной накопительной пенсии. Фото: Надежда БУТОВИЧ

На сайте Национального правового интернет-портала в среду, 29 сентября, официально опубликовали указ «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии». Указ №367 датирован 27 сентября.

Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии в Беларуси будет введено с 1 октября 2022-го года. Проводить страхование будет РУП «Стравита».

Определять тариф по договору дополнительного накопительного пенсионного страхования люди будут сами. Однако это не должно быть более 13% от суммы выплат, начисленных в пользу страхователя. Также до 10% могут быть уплачены самим человеком, а до 3% - его работодателем.

Если взносы гражданина не будут превышать 6%, то работодатель должен будет доплачивать такой же процент, но если человек внесет больше 6%, то работодатель ограничится 3%. При этом для работодателя снижается размер обязательных пенсионных взносов на величину взноса по добровольному страхованию.

Также в указе предусмотрено решение на случай, если ФСЗН не хватит денег на выплату пенсий. Необходимые средства в фонд будут перечислены трансфером из республиканского бюджета.

Участвующие в добровольно пенсионном накопительном страховании граждане получают также право на социальный налоговый вычет по подоходному налогу в размере суммы, уплаченной в качестве страховых взносов. Резервы по пенсионному страхованию страховщик обязан будет формировать отдельно. А прибыль от осуществления дополнительного накопительного пенсионного страхования не будет облагаться налогами. Отчисления в гарантийные фонды по дополнительному накопительному пенсионному страхованию составят 0,5% от суммы взносов.

Определять сроки выплаты дополнительной накопительной пенсии гражданин будет сам еще на моменте заключения договора - продолжительность 5 или 10 лет.

Также в указе говорится, что дополнительной накопительной пенсией является выплачиваемое страховое обеспечение, выплачиваемое при наступлении страхового случая. Состоит из суммы фактически уплаченных страховых взносов по договору дополнительного накопительного пенсионного страхования за исключением (минусом) расходов на ведение дела, увеличенной на величину дохода в соответствии с нормой доходности и дополнительной доходности (страхового бонуса).