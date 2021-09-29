МИД РФ: Москва направила вопросы США в связи с созданием AUKUS

Сергей Рябков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия направила вопросы США по поводу заключенного трехстороннего военного соглашения между Лондоном, Вашингтоном и Канберрой (AUKUS), также планирует направить соответствующие вопросы Великобритании и Австралии. Об этом в среду, 29 сентября, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, которые уже передали американской стороне. Мы их зададим австралийским коллегам, в процессе их озвучивания британским коллегам», - заявил замминистра.

Дипломат также уточнил, что тема AUKUS не входит в повестку консультаций по безопасности России и США в Женеве.

Напомним, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально объявил о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок на фоне заключения трехстороннего соглашения с Лондоном и Вашингтоном, по которому Канберра получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории. Париж на этом фоне выступил против AUKUS. Главы МИД стран Европейского союза поддержали республику в данной ситуации. Как писал сайт kp.ru, Китай выступил категорически против нового объединения.