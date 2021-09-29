Как накопить на отпуск месты: три совета финансового консультанта Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Финансовый консультант и эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина дала три совета, как накопить на отпуск мечты.

Шаг первый. Нужно поставить четкую достижимую цель. То есть, определиться, где именно хочется провести свой отпуск, ответить себе на вопрос: почему именно там? Так из желания родится мотивация и появится план действий.

- Нужно выбрать направление, решить на какой срок и с кем вы хотите отправиться отдыхать. Просчитайте стоимость отдыха, в этом поможет интернет или звонки в турфирму. К бюджету стоит прибавить незапланированные расходы – это 5–10% от общей стоимости тура, - советует собеседница ФАН.

Оптимально бюджет на отпуск должен соответствовать двухмесячной сумме ваших доходов. Но не лишним будет попытаться оптимизировать траты, подобрать более дешевые билеты.

Шаг второй: Планирование ежемесячных накоплений на отдых. Начать стоит с того, что разделить общий бюджет отдыха на количество оставшихся месяцев. При этом не забудьте учесть и отпускные, которые выплачиваются перед отпуском на работе.

- Копите деньги в той валюте, в которой будете платить за отдых. Не стоит держать сбережения дома, чтобы не было соблазна потратить. Сейчас есть много инструментов для сбережений: депозит, накопительный счете или банковская карта с процентом на остатке, - говорит эксперт.

Стоит так же помнить, что сотрудники российских компаний по действующему законодательству могут получать денежную компенсацию за неиспользованный отпуск, сообщает телеканал "360".

Шаг третий: Спланировать семейный бюджет и оптимизировать текущие траты.

Это очень важный момент. Нужно посчитать на что уходят деньги сейчас и понять, от чего можно отказаться без потери качества жизни.

Можно установить лимит трат в неделю. Составляйте список покупок и даже меню для всей семьи. Не лишним будет пользоваться скидками и покупать товары по акциям.

Пересмотр своих финансовых привычек и умение не тратить деньги на спонтанные «хотелки», позволит хорошо сэкономить.

- Решите, от чего вы готовы отказаться, чтобы поехать в отпуск мечты. Если даже после оптимизации сумма для накопления слишком велика, то есть два пути: пересмотреть место отдыха или попытаться удешевить место проживания. Либо же найти подработку, -говорит Наталья Колбасина.

Стоит также помнить, чем раньше начать копить деньги, тем легче будет собрать нужную сумму.