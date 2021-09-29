В Госпогранкомитете сообщили о 1170 грузовиках, ожидающих выезда из Беларуси

В ГПК объяснили причины очередей на границе. Фото: ГПК

На границе Беларуси в направлении стран Евросоюза в очередях стоят более 1170 большегрузов. Актуальная информация об очереди на границе опубликована на сайте ГПК.

Так на 10.00 часов сообщалось, что ожидания на выезд из Беларуси ожидают свыше 1170 фур.

На границе с Латвией самая большая очередь перед пунктом пропуска «Урбаны» - более 150 грузовиков и еще свыше 140 фур «застряли» в «Григоровщине».

Затруднен выезд и на границе с Литвой: в «Видзах» выезда ожидают более 130 фур, в «Котловке» - свыше 140 большегрузов, в «Каменном Логе» - еще 150 машин, в пункте пропуска «Бенякони» - очередь из более чем 90 грузовиков, а в «Привалке» стоят свыше 160 фур.

Есть очереди из грузовиков на выезд и на белорусско-польской границе в «Брузгах» - более 150 грузовиков, в «Берестовице» очередь более чем из 60 фур.

Как комментируют в пресс-службе Госпогранкомитета главное причиной скопления фур на границе является то, что Польшей и Литвой договоренности по пропуску грузовиков на их территорию выполняются частично.

Самый низкий показатель выполнения договоренности по пропускной способности (58,8%) - в сопредельном польском пункте пропуска «Бобровники» («Берестовица» с белорусской стороны). Наибольшее число машин (111,6%) проходит через литовский пункт пропуска «Шальчининкай» из сопредельного белорусского «Бенякони».

- На границе с Украиной и Латвией грузовой транспорт выезжал без задержек, - добавили в пресс-службе ГПК.