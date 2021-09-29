Ночью заморозки, днем – до +17°С ожидается в Беларуси 30 сентября

Ночью 30 сентября в Беларуси ожидаются заморозки. Об этом предупредили синоптики.

«В ночные часы 30 сентября (четверг) местами по востоку республики ожидаются заморозки 0..-2°С. Ночью 1 октября (пятница) местами по стране, а по юго-востоку на большей части территории ожидаются заморозки 0..-3°С», – сказано в сообщении Белгидромета.

В целом в четверг в республике будет облачно с прояснениями. В основном без осадков, только во второй половине дня местами по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах страны сгустится слабый туман. Ветер будет юго-восточный умеренный, по западу порывистый.

Столбики термометров ночью поднимутся до отметки в +1..+7°С, местами по востоку страны ожидаются заморозки 0..-2°С; температура воздуха днем составит +11..+17°С.

Фото: Павел Мартинчик