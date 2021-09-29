Правительство РФ не поддержало проект закона о добровольной ГИА

В правительстве напомнили, что ГИА помогает определить, насколько хорошо ученик усвоил школьную программу Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство России не поддержало законопроект о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) только по желанию учащегося, например, если он собирается поступать в колледж или техникум. Текст официального отзыва опубликован в электронной базе Госдумы.

Инициатором проекта закона выступил представитель ЛДПР Максим Зайцев. Представители Кабмина посчитали, что такое решение "создаст высокие риски снижения качества подготовки выпускников для продолжения обучения в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях".

В правительстве напомнили, что ГИА помогает определить, насколько хорошо ученик усвоил основную школьную программу, а также "является гарантией качества образования и обеспечивает единство образовательного пространства и преемственность основных образовательных программ".

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил за расширение списка обязательных для сдачи Единых государственных экзаменов. Он предложил добавить к русскому языку и математике, ЕГЭ по которым нужно написать для получения аттестата о среднем образовании, также экзамен по истории.