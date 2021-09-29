Синоптик рассказал, что тепло в центре России продержится до середины следующей недели

Синоптик назвал сроки солнечной и теплой погоды в центре России Фото: Архив КП

Теплая и солнечная погода в центральной части России продержится целую неделю. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Как видите, у нас сейчас солнца вдоволь, это значит, что над севером европейской территории России сформировался антициклон. Он пришел надолго — где-то до середины следующей недели. Поэтому такая погода с большим количеством солнца и перепадами температуры сохранится все эти дни», — цитирует синоптика Lenta.ru.

Шувалов добавил, что ночи сейчас становятся все длиннее, а из-за похолодания в это время суток, в регионе будет наблюдаться постепенное снижение температуры.

«Это обычное явление для конца сентября. Это происходит за счет того, что ясная погода и разброс между дневной и ночной температурой становится больше. Облака все нивелируют — они не дают прогреться днем и так остыть ночью, а когда их нет, появляется такая разница», - добавил метеоролог.

Напомним, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что минувшей ночью в столичном регионе ударили заморозки. В отдельных районах температура опустилась до минус 3,6 градусов, передает РИАМО.