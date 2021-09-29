Законопроект о компенсациях при переходе российских спортсменов в иностранные клубы внесен в Госдуму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ внесло в Государственную думу проект закона, согласно которому молодые спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы обязаны выплатить компенсацию своим спортивным школам. Соответствующий документ опубликован в среду, 29 сентября, в думской электронной базе данных.

Как уточняется в пояснительной записке, на фоне пробела в законодательстве на сегодняшний день в отдельных видах спорта, так как хоккей, иностранные спортивные клубы как правило получают молодых спортсменов из России, не осуществляя при этом никаких трансферных выплат, а такой переход расценивается как приглашение для участия в иностранных спортивных соревнованиях.

Документ предлагает установить для отдельных видов спорта правило, по которому спортсмен до 23 лет, зарегистрированный иностранным спортклубом или организацией для участия в зарубежных соревнованиях, за исключением профессиональных либо проводимых спортлигой, в которой состоят клубы из России, должен выплатить компенсацию подготовившей его российской организации. Перечень соответствующих видов спорта, а также порядок выплаты будет устанавливать Министерством спорта при учете мнения общероссийских спортивных организаций.