Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал подробности экстренной посадки вертолета в Ижевске

Премьер правительства Удмуртии рассказал об экстренной посадке вертолета Фото: СОЦСЕТИ

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов назвал предварительную причину экстренной посадки вертолета санитарной авиации на территории Республиканской клинической больницы в Ижевске. Как сообщает Udm-info со ссылкой на премьера, посадке мог помешать сильный боковой ветер.

«На борту находились пациент, пилот, врач и фельдшер. Есть незначительный ушиб у фельдшера. В настоящий момент с ним работает бригада скорой медицинской помощи, при необходимости проведем КТ. Состояние других людей, находившихся в вертолете, такое же, как на момент вылета. Состояние пациента, которого доставляли, также не изменилось, он самостоятельно спустился по трапу пожарного автомобиля», – рассказал Семенов.

Напомним, 23 сентября вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку на крыше гаража на территории первой республиканской больницы. Транспортное средство не дотянуло до посадочного места порядка 50-70 метров. В вертолете находились четыре человека, среди них – фельдшер, которые получил легкое сотрясение. Погибших нет.