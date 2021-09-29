"Пушкинскую карту" оформили более двух миллионов россиян

Начиная с 1 сентября 2021 года более 2 миллионов россиян оформили "Пушкинскую карту". Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимцева на пресс-конференции.

"Темпы подключения к программе превысили наши ожидания. С 1 сентября виртуальные карты оформили более 2 миллионов человек. На сегодняшний день количество купленных билетов - более 360 тыс. Общая сумма - 271 млн рублей, средний чек - порядка 700 рублей", - заявила министр.

Любимцева заявила, что в программе уже участвуют 570 музеев, 540 театров, 118 концертных организаций, почти 300 культурных центров, 30 библиотек, 20 образовательных организаций и 250 организаций других категорий.

"Сейчас 1 836 организаций культуры присоединились к программе, лидируют музеи, что очень интересно. Учреждения предоставляют в афишу мероприятий свои концерты, постановки, выставки, культурно-образовательные мероприятия. На данный момент на портале Культура.РФ размещено 14 тыс. событий", - добавила министр.

Пушкинская карта - это проект, который дает возможность расплачиваться в учреждениях культуры, покупать билеты в музеи, театры, выставочные и концертные залы, на мероприятия, которые проводят библиотеки, исторические и научные центры. Карта предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет включительно. На сегодня лимит карты составляет 3000 рублей. 1 января на карту поступит новая сумма.

Сайт kp.ru разбирался, для кого предназначена карта, как ее оформить и куда с ней можно пойти.