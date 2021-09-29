Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 12:48

Бизнес-омбудсмен призвал правоохранителей разъяснить дело о госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова

По словам Бориса Титова, такиемеры рнеобходимы для сохранения инвестиционной привлекательности IT-сектора
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Борис Титов.

Борис Титов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранитьные органы должны разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, в противном случае по IT-сектору, а также его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар. Такое заявление сделал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 29 сентября, Лефортовский районный суд постановил арестовать основателя компании Group-IB на два месяца. Илью Сачкова подозревают в госизмене. Такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Бизнес-омбудсмен cчитает, что «нет ничего хуже этого состава преступления», поскольку подобные дела рассматриваются в закрытом режиме.

«Учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», - приводит РИА Новости слова бизнес-омбудсмена.

Компания Group-IB занимает одну из ведущих позиций в разработках решений для детектирования и предотвращения кибератак, а также выявления мошенничества, защиты интеллектуальной собственности в сети и исследования высокотехнологичных преступлений.