В Госпогранкомитете сообщили о беженце со сломанной ногой, которого нашли на линии белорусско-литовской границы

Темнокожий мужчина со сломанной ногой обнаружен на белопрусско-литовской границе. Фото: кадр из видео ГПК.

Белорусские пограничники сообщили о еще одном случае обнаружения на границе нелегального мигранта, имеющего серьезную травму. Темнокожий мужчина лежал на линии литовско-белорусской границы со стороны Литвы и звал на помощь. Это было на участке погранпоста «Лихачи» Гродненской погрангруппы утром 27 сентября.

Мужчина не мог передвигаться, говорится в сообщении Госпогранкомитета. На видео ГПК мигрант рассказывает, что у него сломана нога. С пограничниками мужчина общается по-английски.

По словам мигранта, он получил травму, находясь на территории Литвы.

"Вчера я сломал ногу в лесу в Литве и не мог двигаться. Звал на помощь. Увидев людей в форме с собакой, начал звать их. Они отвезли меня в больницу. После осмотра меня увезли сюда, на границу. Я их умолял, говорил, что не могу двигаться", - рассказал мужчина белорусским пограничникам.

На место вызвали скорую помощь. Когда автомобиль медиков уже приближался к месту, где лежал травмированный мигрант, литовские силовики забрали мужчину и оттащили его в авто на литовской стороне.