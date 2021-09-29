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Политика29 сентября 2021 13:27

В Кремле не исключают санкций против YouTube за блокировку каналов RT

Песков назвал действия видеохостинга грубым нарушением законов России
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков считает, что к цензуре должна быть нулевая терпимость

Дмитрий Песков считает, что к цензуре должна быть нулевая терпимость

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блокировка немецких Youtube-каналов Russia Today видеохостингом – это грубое нарушение законодательства России, заявил журналистам 29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ, - аргументировал представитель Кремля. - Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ".

Песков не исключил, что контролирующие органы за такое нарушение "примут меры по принуждению этой платформы к выполнению наших законов". Он подчеркнул, что к таким нарушениям должна быть "безусловно, нулевая терпимость".

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор предупредил Google о возможности блокировки на территории России видеохостинга YouTube, если Youtube-каналы Russia Today не восстановят в правах распространения информации.

Надзорный орган направил в американскую компанию письмо, в котором потребовал "в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part".