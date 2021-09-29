В Кремле не исключают санкций против YouTube за блокировку каналов RT

Дмитрий Песков считает, что к цензуре должна быть нулевая терпимость Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блокировка немецких Youtube-каналов Russia Today видеохостингом – это грубое нарушение законодательства России, заявил журналистам 29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ, - аргументировал представитель Кремля. - Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ".

Песков не исключил, что контролирующие органы за такое нарушение "примут меры по принуждению этой платформы к выполнению наших законов". Он подчеркнул, что к таким нарушениям должна быть "безусловно, нулевая терпимость".

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор предупредил Google о возможности блокировки на территории России видеохостинга YouTube, если Youtube-каналы Russia Today не восстановят в правах распространения информации.

Надзорный орган направил в американскую компанию письмо, в котором потребовал "в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part".