Евросоюз призвал частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз предложил частично заморозить соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Такое заявление сделал еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, уточнив, что подобная мера необходима в ответ на миграционный кризис.

«Европейская комиссия предлагает приостановить действие ряда статей соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией. Это решение является ответом на попытки белорусского режима дестабилизировать ЕС и его страны путем инструментализации нелегальной миграции», - говорится в заявлении еврокомиссара.

Замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас отметила, что данное ограничение не коснется «простых граждан», а будет распространяться только правительственных чиновников, а также обладателей дипломатических паспортов Белоруссии.

Напомним, ранее Литва, Латвия и Польша активно сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда объявил чрезвычайное положение у белорусской границы из-за данной ситуации. Незадолго до этого польские власти объявили строительстве забора высотой 2,5 метра на польско-белорусской границе.

Тем временем, президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет, расширяющий полномочия военных, привлеченных к высылке мигрантов и охране на белорусской границе. Незадолго до этого литовские власти пообещали мотивационную выплату в размере 300 евро нелегальным мигрантам, проникшим в республику через Белоруссию и согласившимся вернуться на родину.