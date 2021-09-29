Депутат Натаров объяснил предложение о ввозе незарегистрированных в России лекарств

В Госдуме оценили предложение о ввозе в Россию незарегистрированных препаратов Фото: REUTERS

Предложение Минздрава о разрешении ввоза на территорию России незарегистрированных препаратов актуально для пациентов с редкими и сложными заболеваниями. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Натаров.

«У нас много людей с индивидуальными проблемами со здоровьем, требующими сложного лечения. Так что логика в этой части совершенно простая и понятная: дать возможность изменений правил ввоза на территорию страны незарегистрированных препаратов, в которых нуждаются пациенты с редкими болезнями», — цитирует депутата Lenta.ru.

Кроме того, политик отметил, что в условиях пандемии россияне должны иметь возможность делать прививку любым из существующих препаратов против коронавируса.

«Вполне логично, что граждане России должны иметь возможность выбора, в том числе и иностранных вакцин. Многие наши соотечественники хотят иметь возможность путешествий в другие страны, что невозможно с вакцинацией отечественными препаратами», — добавил Натаров.

Напомним, ранее Минздрав предложил разрешить ввоз незарегистрированных в России вакцин и лекарств для клиник международного медицинского кластера, передают «Известия».