Путин: Россия и Турция нарастили товарооборот в пандемию

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, но и нарастили его. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе своей встречи с турецким коллегой Режеп Тайпом Эрдоганом в Сочи в среду, 29 сентября.

Российский лидер отметил, что рост товарооборота между Россией и Турцией за неполные девять месяцев текущего года составил более 50 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом, как заявил Путин, в пандемийный год Анкара и Москва не только компенсировали всё, что потеряли, но даже нарастили торговлю на более чем 30 процентов.

«Я вот отметил, сейчас, когда готовился к встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже за 8,5 (месяцев), рост составил свыше 55 (процентов)», - заявил российский президент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе встречи Путин также заявил, что отношения России и Турции развиваются в позитивном ключе.