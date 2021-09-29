«Все ограничения – у тебя в голове»: Peopletalk запустил проект о российских героях Паралимпиады в Токио

Спортсмены-герои Паралимпиады в Токио поделились своими вдохновляющими историями. Фото: Peopletalk.

Большой проект, посвященный российским паралимпийцам, стартовал на сайте Peopletalk. На Играх в Токио наши спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград – это абсолютный рекорд для российской сборной за всю историю ее участия в Паралимпиаде. В рамках проекта «Все ограничения – у тебя в голове» спортсмены поделились своими вдохновляющими историями, рассказали, как они пришли к победе и дали советы тем, кто сомневается в себе и в своих силах.

На сегодняшний день в нашей стране, по данным Росстата, проживает 11,6 млн инвалидов. В их числе – и герои Паралимпиады в Токио.

«Иногда героизм – это не победить, героизм – это продолжать бороться. Участники этого проекта могли в любой момент отчаяться и пасть духом. И никто не смог бы упрекнуть их в отсутствии воли или слабохарактерности. У них была миллион и одна причина сдаться, но они не сдались. Как результат – они в числе лучших спортсменов в мире. Их достижения – наглядный пример того, что все главные ограничения – у нас в голове», - напоминает редакция Peopletalk.

Участниками проекта стали девять паралимпийских спортсменов: Аделина Разетдинова, Анна Годовицына, Анастасия Соловьева, Анастасия Диодорова, Денис Гнездилов, Елена Крутова, Зоя Щурова, Никита Котуков и Светлана Чуракова. У кто-то из них инвалидность врожденная, у других – приобретенная в результате несчастного случая. Их слабости стали для них источником силы, и прежде всего – силы духа.

- Моя инвалидность врожденная, и у меня был выбор: либо сидеть дома и прятаться от всех, либо идти в мир и понимать, что ты особо от других людей не отличаешься, просто у тебя чуть больше потребностей. Хотя и дополнительная потребность-то, в общем, только одна – в пандусе, - рассказала пловчиха Зоя Щурова.

Волейболистка Светлана Чуракова вспоминает, как в раннем детстве ей приходилось сталкиваться с нетерпимостью и предубеждением окружающих, в том числе и школьных педагогов:

- В детстве меня отказывались учить плаванию, и маме приходилось обучать меня самой. Меня не хотели брать в школу, предлагали отправить в класс для умственно отсталых, потому что там «тоже все с инвалидностью». Шел 2001 год, никакой толерантности тогда не существовало, это говорил взрослый человек с высшим педагогическим образованием, - рассказала Светлана.

Участниками проекта стали девять паралимпийских спортсменов. Фото: Peopletalk.

Легкоатлет Никита Котуков говорит, что сейчас он, напротив, старается смешно обыгрывать свою особенность.

- Я люблю черный юмор. Например, друзья мне что-то передают, а я говорю: «Рук не хватает». Самоирония на уровне, а что такого? Мы такие, какие мы есть, и надо себя любить, - считает спортсмен.

Пловчиха Аделина Разетдинова признается, что раньше даже мечтать не могла об участии в Паралимпиаде. Завоевав на Играх бронзовую медаль, спортсменка поняла: все мечты можно воплотить в жизнь.

- Я поняла, что хочу побеждать и достигать больших результатов, хоть Паралимпиада и казалась мне чем-то невероятным. Я думала, что в Играх участвуют сверхлюди. С возрастом это прошло: мечты не стали меньше, но они стали реалистичнее, - считает Аделина Разетдинова.