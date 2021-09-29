Почти половина россиян считает юмористов депрессивными людьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина россиян (43%) считают, что профессиональными комиками и юмористами являются депрессивными людьми, при этом большинство граждан (95%) заявляют, что обладают чувством юмора. Об этом говорится в результатах проведенного к Всемирному дню улыбки опроса компании «АМИК»

Как передает ТАСС, которые имеются в распоряжении, большинство опрошенных назвали себя обладателями чувства юмора, однако только 67% из них заявили, что умеют не только считывать шутки, но и шутит, а 15% считают себя мастерами жанра «шуток-самосмеек», когда «сам пошутил, сам посмеялся». Кроме того, еще 13% опрошенных полагают, что их умение смешно и актуально шутить является удовлетворительны, тем не менее 2% респондента сказали, что совсем лишены чувства юмора.

Треть респондентов сообщила, что хотела бы связать свою профессиональную карьеру с шутками, 18% заявили, что ранее проходили курсы по повышению чувства юмора, а еще 29% читали специализированную литературу об умении шутить. Тем не менее 43% опрошенных убеждены, что профессиональными комиками становятся депрессивные люди.