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Общество29 сентября 2021 14:01

Почти половина россиян считает юмористов депрессивными людьми

большинство опрошенных граждан заявляют, что обладают чувством юмора
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Почти половина россиян считает юмористов депрессивными людьми

Почти половина россиян считает юмористов депрессивными людьми

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина россиян (43%) считают, что профессиональными комиками и юмористами являются депрессивными людьми, при этом большинство граждан (95%) заявляют, что обладают чувством юмора. Об этом говорится в результатах проведенного к Всемирному дню улыбки опроса компании «АМИК»

Как передает ТАСС, которые имеются в распоряжении, большинство опрошенных назвали себя обладателями чувства юмора, однако только 67% из них заявили, что умеют не только считывать шутки, но и шутит, а 15% считают себя мастерами жанра «шуток-самосмеек», когда «сам пошутил, сам посмеялся». Кроме того, еще 13% опрошенных полагают, что их умение смешно и актуально шутить является удовлетворительны, тем не менее 2% респондента сказали, что совсем лишены чувства юмора.

Треть респондентов сообщила, что хотела бы связать свою профессиональную карьеру с шутками, 18% заявили, что ранее проходили курсы по повышению чувства юмора, а еще 29% читали специализированную литературу об умении шутить. Тем не менее 43% опрошенных убеждены, что профессиональными комиками становятся депрессивные люди.