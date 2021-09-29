Контроль за соблюдением масочного режима в московском транспорте усилен

Контроль за масочным режимом в московском транспорте усилили Фото: Иван МАКЕЕВ

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию организатора перевозок.

Согласно данным пассажироперевозчика, только за сентябрь в столице выявили свыше 35 тысяч нарушений масочного режима.

"Более 1,8 тысячи работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100% станций, а также на вокзалах", - констатировал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Как ранее писал сайт kp.ru 29 сентября, наибольшее число заразившихся COVID-19 в России за сутки снова зарегистрировали в Москве. Ежесуточный прирост составил 3 004. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург (+1 933), на третьем – Московская область (+ 1 223).

Напомним, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле видят рост заболеваемости и смертности по коронавирусу в России, но дополнительных ограничений в связи с этим вводить не планируют. Вместе с тем, по словам представителя Кремля, обстановка дает повод для "мобилизации".