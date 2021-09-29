Путин: пандемия нанесла большой урон туристической отрасли в Турции

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла большой урон туристической отрасли Турции. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе своей встречи с турецким коллегой Режеп Тайпом Эрдоганом в Сочи в среду, 29 сентября.

Российский лидер отмтеил, что в 2019 году Турцию посетило 6,9 миллионов российских туристов, однако в прошлом году этот показатель упал до 1,5 миллионов. Тем не менее, по словам Путина, на сегодняшний день «с ситуацией постепенно справляются» с начала этого года за девять месяцев республику посетило 2,5 миллиона российских туристов.

Как отметил президент России, ситуации в туристической отрасли зависит еще и от сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Пандемия нанесла большой урон туристической отрасли … Это зависит и еще от нашего сотрудничества в борьбе с коронавирусом. А работа здесь идет весьма позитивная. Хорошими темпами, думаю, что это будет помогать экономике и туристической отрасли в целом. Мы об этом поговорим», - заявил российский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе встречи Путин также заявил, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, но и нарастили его.