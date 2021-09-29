Цена авиакеросина превысила 52 тысячи рублей за тонну впервые с ноября 2018 Фото: Иван ВИСЛОВ

В среду, 29 сентября, цена авиакеросина в ходе торгов на бирже превысила 52 тысячи рублей за тонну, впервые с ноября 2018 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По итогам сегодняшних торгов стоимость авиакеросина увеличилась на 0,6 процентов и достигла отметки в 52,08 тысяч рублей за тонну. В последний раз цена данного вида топливо на бирже превышала 52 тысячи рублей за тонну 1 ноября 2018 года, тогда топливо стоило 52,01 тысяч рублей за тонну.

Напомним, днем ранее, 28 сентября, цена газа в Европе впервые превысила 1 000 долларов за тысячу кубов. Как писал сайт kp.ru, сразу же после открытия торгов цена октябрьского фьючерса TTF подскочила до 1 000, а позже продолжила свой рост до 1031,3 долларов за тысячу кубометров. Через некоторое время произошла резкая корректировка до 1 010, однако контракты с исполнением в ноябре заключались по 1 040 долларов.