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Общество29 сентября 2021 14:24

Внедрение новой системы оплаты труда медработников перенесено на декабрь 2021

Правительство РФ вырустило соответсвующие постановление
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Внедрение новой системы оплаты труда медработников перенесли на декабрь 2021

Внедрение новой системы оплаты труда медработников перенесли на декабрь 2021

Фото: Александр ГЛУЗ

Запуск пилотного проекта по новой системе оплаты труда медицинских работников, который собираются запустить в семи российских регионах, перенесен с ноября на декабрь текущего года. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном в среду, 29 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит корректировки в постановление правительства России «О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения». Как отмечается, кабмин постановляет «в подпункте "в" слово "ноябрь" заменить словом "декабрь"»

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину устранить причины, по которым не были достигнуты целевые показатели оплаты труда бюджетников. Премьер-министр Михаил Мишустин в июне этого года подписал постановление, которое устанавливало новые правила расчета оклада медицинских работников. В документе говорится об учете коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда и коэффициента экономического развития российского. Размер региональных коэффициентов, а также методику расчета установит правительство по предложению Министерства труда и Минздрава.