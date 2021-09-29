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Общество29 сентября 2021 14:36

Group-IB опровергла информацию об обысках в офисе компании в Петербурге

В пресс-службе компании соответсвующие сообщение назвали фейком
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Group-IB опровергла информацию об обысках в офисе компании в Петербурге

Group-IB опровергла информацию об обысках в офисе компании в Петербурге

Фото: REUTERS

Group-IB опровергла заявления об обысках в офисе компании, расположенных в Санкт-Петербурге. Опровержение дали в пресс - службе компании, где соответсвующие сообщение назвали фейком.

«У Group-IB нет и не было офиса в Петербурге, это фейк», - заявили в пресс - службе компании в среду, 29 сентября.

Компания Group-IB занимает одну из ведущих позиций в сфере, которая занимается разработками решений для детектирования и предотвращения кибератак, а также защиты интеллектуальной собственности в сети, выявления мошенничества, и исследования высокотехнологичных преступлений.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в среду, 29 сентября, Лефортовский районный суд постановил арестовать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова на два месяца. Программиста подозревают в госизмене. Соответствующие правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.