Российские депутаты обсудят с Google новую политику YouTube по вмешательству в выборы Фото: REUTERS

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в ближайшее время планирует пообщаться с представителями компаниями Google, в том числе по поводу новой политики YouTube относительно вмешательства в выборы. Такое заявление в среду, 29 сентября, сделал глава комиссии Василий Пискарев.

«Взаимодействие комиссии Госдумы с компанией Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, состоится в ближайшее время», - приводятся слова парламентария в Telegram-канале комиссии.

Напомним, днем ранее, 28 сентября, YouTube удалил два немецких канала RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Кабмин ФРГ заявил, что правительство Германии не имеет к данному решению никакого отношения. Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает такие действия медийной войной, объявленной России.

МИД РФ назвал случившееся «актом беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга Youtube, совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны». Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг.