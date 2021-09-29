Правительство 30 сентября направит в Госдуму проект бюджета на 2022 – 2024 годы Фото: REUTERS

Проект бюджета на 2022 – 2024 годы будет направлен в Государственную думу в четверг, 30 сентября, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Премьер-министр отметил, что результаты исполнения федерального бюджета в первом полугодии 2021 оказались в целом хорошие и превысили прогнозы более чем на треть, сформировав серьезный профицит. По его словам, проект нового бюджета предполагает дальнейшее увеличение поддержки населения.

«Результаты в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии. Они позволили не только сгладить негативное влияние коронавируса, но и возобновить экономический рост», – заявил глава кабинета министров.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 21 сентября, правительство одобрило проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Согласно проекту доходы бюджета России в 2022 году планируются в размере 25 триллионов рублей, а расходы будут на уровне 23,6 триллиона. Таким образом, профицит бюджета в следующем году должен будет составить 1,4 триллиона рублей.