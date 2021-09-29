Глава комиссии Госдумы Пискарев: Deutsche Welle нарушала законы России

Василий Пискарёв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил о наличии достаточных оснований считать, что немецкий холдинг Deutsche Welle нарушал российские законы, и у Москвы есть «все основания для принятия ответных мер» после поддержки Германией блокировки в отношении RT.

«Комиссия считает, что у Российской Федерации есть все основания для принятия ответных мер. МИД России и регулирующие органы располагают необходимым для этого инструментарием», - заявил депутат.

Как отметил Пискарёв, при российском внешнеполитическом ведомстве аккредитованы более 20 средств массовой информации из Германии, и не все из них, работая в России, соблюдают нормы нашего законодательства.

«В частности, деятельность медиахолдинга «Deutsche Welle» в российском информационном пространстве неоднократно получала негативную оценку комиссии по итогам мониторинга их публикаций», - заявил парламентарий, добавив, что соответствующие выводы были подтверждены «независимыми экспертами и компетентными органами».

Напомним, днем ранее, 28 сентября, YouTube удалил два немецких канала RT - RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Кабмин ФРГ сообщил, что правительство Германии не имеет к данному решению никакого отношения, и оно было принято платформой. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такие действия медийной войной, объявленной России. Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг.