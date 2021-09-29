Врачей, педагогов и соцработников, проживших на Кубани 10 лет, удержат в регионе льготной ипотекой

Теперь без четкого графика строительства школ, детских садов и зеленых зон застройщики не смогут получать разрешения на возведение многоквартирных домов. Это обязательство пропишут в соглашениях, которые необходимо будет заключать муниципалитетам и застройщикам.

«Сегодня депутаты Законодательного Собрания края приняли в окончательном чтении изменения в Градостроительный кодекс региона о комплексной жилой застройке, – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам 60-й сессии ЗСК. - Сейчас краевой департамент по архитектуре и градостроительству завершает разработку единых требований. Обновленная правовая база обяжет, исходя из действующих нормативов, одновременно с жильем создавать необходимые школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные площадки и парковки, а также благоустраивать территории».

В соглашениях по каждому участку пропишут место размещения социальных объектов, а также сроки их строительства и источник финансирования. Возводить жилье застройщик сможет начать только после документального подтверждения всех данных по каждому соцобъекту.

Соответствующие изменения в федеральное законодательство вступили в силу в конце 2020 года. Теперь регионы уточняют собственные нормативные документы, разрабатывают порядки заключения договоров о комплексном развитии территорий.