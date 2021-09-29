Путин поблагодарил Эрдогана за поддержку строительства газопровода "Турецкий поток". Фото: пресс-служба Эрдогана

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом в Сочи в среду, 29 сентября, выразил благодарность за его последовательную позицию по строительству газопровода «Турецкий потока», отметив, что трубопровод уже запущен и работает в полном объеме, обеспечивая поставки топлива в Турцию, а также транзит голубого топлива в южноевропейские страны.

«В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России», - сказал российский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе встречи Путин также заявил, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, но и нарастили его. Российский лидер обратил внимание на то, что рост товарооборота между двумя странами за неполные девять месяцев текущего года составил более 50 процентов по сравнению с прошлым годом, при этом в пандемийный год Анкара и Москва не только компенсировали всё, что потеряли, но даже нарастили торговлю на более чем 30 процентов.