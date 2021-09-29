Умер Айк Акопян, заслуженный артист Армении и участник «Евровидения»

Заслуженный артист Армении Айк Акопян Фото: Instagram Айко

Умер Айк Акопян, популярный армянский певец и заслуженный артист Армении, известный под сценическим именем Айко. Он скончался в возрасте 44 лет от последствий коронавируса.

Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на представителя Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян, болезнь протекала у Айко в тяжелой форме, он более двух недель находился в очень плохом состоянии. Поскольку бывшая супруга артиста не хотела, чтобы их сын о болезни отца, подробности об Айко не распространялись.

Айк Акопян с детства занимался музыкой и умел играть на различных музыкальных инструментах, в связи с чем его прозвали «Человек-оркестр». В 2006 году певец получил звание заслуженного артиста Армении, а через год принял участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Так она занял восьмое место.

Артист является автором музыки к армянским фильмам «Не бойся», 2Убитый голубь», «Дневник крестокрада», «Юбилейный клиент», «Рассвет на Ванском море».