Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на информационную агрессию YouTube против RT

В миссии отметили, что решительно осуждают информагрессию YouTube Фото: REUTERS

Россия призвала ЮНЕСКО немедленно отреагировать на инцидент с каналами RT на YouTube. Накануне видеохостинг удалил два немецкий аккаунта издания - RT DE и Der Fehlende Part. Каналы исчезли с YouTube без права восстановления.

"Призываем ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений в связи с удалением аккаунтов RT DE и Der Fehlende Part", - говорится в сообщении постпредства РФ в ЮНЕСКО, опубликованном в Twitter.

В миссии также подчеркнули, что осуждают подобное проявление информационной агрессии и будут поднимать вопрос случившегося на заседании ЮНЕСКО 6-20 октября 2021 года.

"Цель тех, кто стоит за демаршем YouTube, очевидна - ограничить доступ к информации. Считаем, что немецкая аудитория имеет право знать", - говорят в российском представительстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор предупредил Google о возможности блокировки на территории России видеохостинга YouTube, если Youtube-каналы Russia Today не восстановят в правах распространения информации.