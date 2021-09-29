Эксперт оценил возможность ввоза незарегистрированных в России медикаментов

Эксперт оценил возможность ввоза незарегистрированных вакцин Фото: REUTERS

Говорить о том, что вакцины и лекарства, не получившие сертификацию в России, в скором времени начнут ввозиться в страну, пока рано. Такое мнение выразил эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию из компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он объяснил, что на проработку механизмов поставок может уйти много месяцев.

«Пока рано говорить о том, что будет такая возможность. Теоретически она появляется, но пока эти механизмы не проработаны, и здесь пока очень мало конкретики», — цитирует специалиста Газета.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что Московский международный медицинский кластер может получить возможность ввозить в страну незарегистрированные в России препараты, в чадности, иностранные вакцины, а также зарубежные препараты от редких и сложных болезней. В ходе терапии о возможных побочных эффектах и нестандартных реакциях в лечении россиян клиники, которые получат право использовать такие медикаменты, будут докладывать регулятору, передает телеканал «360».