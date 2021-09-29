Правительство предоставит рыбодобывающим компаниями льготы за развитие производства в России Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Правительство России предоставит рыбопромышленным компаниями льготы за развитие производства и увеличение переработки морепродуктов в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как пояснил глава правительства на заседании кабинета министров, компании могут платить только 15% от суммы сбора за весь улов, в случае рыбного промысла в прибрежной зоне и переработки морепродуктов на берегу или в море. Кроме того, льготы будут предоставлены предприятиям, ведущим рыбный промысел на новых судах российского производства.

По словам Мишустина, впервые за 16 лет правительство намерено пересмотреть ставки на вылов рыбы и морепродуктов, увеличив их для экспортных компаний. Он отметил, что на такие виды рыб, как, сайра, ряпушка и карась ставки не изменятся.

Как писал сайт kp.ru, объем инвестиций российских рыбодобывающих компаний за последние пять лет увеличился почти в 5 раз.