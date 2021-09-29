Мишустин предложил увеличить госфинансирование отдельных фильмов до 100%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о новых мерах поддержки отечественного кинематографа. Он предложил довести государственное финансирование киносъемок до 100%, чтобы дать возможность проявить себя начинающим режиссерам.

Как отметил Мишустин на заседании правительства в среду, 29 сентября, сейчас государственное финансирование киносъемок не должно превышать 70% от стоимости картины. Однако правительство могло бы увеличить его до 100%, чтобы полностью покрыть расходы, пишет ТАСС.

"Начинающие режиссеры теперь смогут снимать дебютные работы полностью за государственный счет, - заявил Мишустин.

Он отметил потенциал российских киноделов, которые могут снимать еще больше качественных и зрелищных фильмов. По мнению Мишустина, нужно помочь раскрыться талантливым режиссерам, актерам и сценаристам, потому что на это есть запрос от зрителей. Россияне, заявил премьер-министр, любят отечественное кино.

Как ранее писал сайт kp.ru, 37% россиян заметили тренд на улучшение качества российского кино. Такие данные получили специалисты центра социального проектирования “Платформа” в ходе опроса.