Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от мандатов депутатов Госдумы РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре из первой пятерка списка партии «Единая Россия» отказались от мандатов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Соответствующие заявления были поданы ими в Центризбирком. Об этом в среду, 29 сентября, говорится в проекте постановления Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК).

Как уточняется, от мандата отказался министр обороны Сергей Шойгу, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, сопредседатель штаба Общероссийский народный фронт (ОНФ) Елена Шмелева, а также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Напомним, в минувший понедельник, 27 сентября, президент России Владимир Путин сообщил, что пятерка списка Единой России возглавит специально созданные партийные комиссии, однако в тот же день стало известно, что в Госдуму не пойдут глава Минобороны и министр иностранных дел.

При этом, как писал сайт kp.ru, ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов уже говорит о том, что в партии идут консультации о возможном отказе от депутатских мандатов Шойгу и Лаврова.