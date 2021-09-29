Песков назвал "полной чушью" слова о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «полной чушью» заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы намеренно кашлял в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в 2019 году в Японии, зная, что тот боится микробов.

Ранее бывший пресс-секретарь экс-президента США Стефани Гришэм привела в своей книге слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, которые были сказаны ей в ходе встречи двух лидеров в Осаке в 2019 году. Хилл предположила, что Путину, который несколько раз кашлял на переговорах, «возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».

«Это полная чушь», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Как писал сайт kp.ru, Гришэм в своих мемуарах также заявляет, что экс-президент США в ходе встречи в Японии в 2019 году намеренно пытался казаться более жестким в отношении со своим российским коллегой.

Лиз Харрингтон, представитель Трампа, назвала Гришэм «рассерженным бывшим сотрудником», а ее книгу «очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье» бывшего главы Белого дома.