Суд оштрафовал Google на 6,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Корпорация Google была оштрафована в 2021 году в России на 32,5 миллиона рублей Фото: REUTERS

Компания Google была оштрафована на 6,5 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. Решение вынес мировой судья участка Таганского района Москвы.

Против интернет-гиганта было возбуждено два дела за нарушение КоАП РФ. По первому из них, за неудаление запрещенных материалов, Google оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. По другому протоколу, за повторное неудаление, компания получила штраф в 4 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-секретарь Таганского суда столицы Зульфия Гуринчук.

Также против Google в суде находится еще одно дело за такое же нарушение. Его рассмотрение состоится 8 октября 2021 года. Заседание было отложено, чтобы представитель компании успел ознакомиться с материалами дела, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, корпорация Google была оштрафована в 2021 году на 32,5 миллиона рублей, однако оплатила только 3,5 миллиона. Об этом рассказывали в Роскомнадзоре.