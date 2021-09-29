В ГПК объяснили, откуда у беженцев на границе их камуфляж. Фото: польская погранслужба

Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал фотографии мигрантов в куртках и штанах из комплекта формы пограничников, которые появились 29 сентября в официальном Twitter-аккаунте польской пограничной службы. Об этом сообщает БелТА.

В ГПК Беларуси сообщили, что камуфляжная одежда – это помощь группе беженцев из Афганистана, которые попали в сложную ситуацию на польско-белорусской границе с приходом похолодания.

– Мы оказываем иностранцам, попавшим в тяжелую ситуацию, посильную помощь. Не стоит искать скрытый смысл в простом желании помочь людям, попавшим в трудную ситуацию, – сообщили в ведомстве.

Еще неделю назад, 22 сентября, пограничная застава передала резерв своего вещевого имущества беженцам, а местные жители поделились запасами еды.

В ГПК также отметили, что беженцы из Афганистана «не рассчитывали, что страны «образцовой демократии» нарушат свои же законы и проигнорируют международное право».

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