В Оренбурге два дня не могут найти 32-летнюю женщину

Полиция разыскивает пропавшую женщину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Оренбурге полицейские, волонтеры и родственники два дня ищут 32-летнюю Татьяну Мацневу, которая ушла из дома и пропала без вести. Женщину последний раз видели утром 27 сентября 2021 года возле дома номер 8 по улице Высотной в Северо-восточном микрорайоне Оренбурга.

По ориентировке полицейских, женщине с карими глазами и светло-рыжими волнистыми волосами на вид около 30-35 лет. Она была одета в черный брючный костюм в белую полоску, в куртку бежевого цвета с искусственным мехом, а на ногах у нее были черные ботинки.

Фото:ОренСпас

С собой у Татьяны был мобильный телефон марки «Honor», коричневая сумка и паспорт, передает 56orb.ru.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Татьяны Мацневой, обратиться по телефонам МВД: 8 (3532) 79-53-30, 79-53-33 или 8 (3532) 79-53-86, 8922554651 – уголовный розыск.