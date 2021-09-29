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Общество29 сентября 2021 18:38

На Валерия Цепкало завели еще одно уголовное дело

В настоящее время он также является фигурантом уголовного дела о коррупции
Юлия Хвощ
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На Валерия Цепкало завели еще одно уголовное дело. Фото: sk.gov.by

На Валерия Цепкало завели еще одно уголовное дело. Фото: sk.gov.by

В отношении Валерия Цепкало заведено еще одно уголовное дело, об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, Цепкало 29 сентября разместил в интернете видеозапись, где публично призвал к вооруженному захвату государственной власти и другим действиям.

– Вышеуказанное уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Валерий Цепкало, находящийся в розыске, – отметили в СК.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

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