Памфилова отказалась поздравлять нового спикера заксобрания Петербурга Александра Бельского с победой на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Она назвала его победу на прошедших выборах "пирровой" и напомнила, что наибольшее количество жалоб, которое поступило в ЦИК во время избирательного процесса, было из Санкт-Петербурга.

"Александр Дмитриевич Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это пиррова победа! И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной", - приводит слова Памфиловой Телеграм-канал ЦИК.

Глава ЦИК отметила, что в Следственный комитет и Генпрокуратуру уже отправлены материалы о нарушениях и все эти случаи будут "доведены до ума".

Также Памфилова отказалась поздравлять с победой избранного спикером заксобрания Петербурга Александра Бельского. По ее словам, Бельский "сам себя избрал" и в регионе очевиден конфликт интересов.

"Да, представители власти избираются и в других регионах. Но это человек, который подменял горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим", - заявила Памфилова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Петербурге были отменены итоги выборов в Госдуму на семи участках в городе. Так, на участке №803 в Кировском районе бюллетени были разбросаны, а на участке №2151 в ящиках и сейф-пакетах бюллетеней оказалось больше, чем было выдано людям.