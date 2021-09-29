Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника КГБ. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко соболезнует и сопереживает родным и близким погибшего 28 сентября в Минске сотрудника КГБ. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Эйсмонт рассказала, что Лукашенко узнал об убийстве сотрудника КГБ во время совещания с Конституционной комиссией.

– Мероприятие как раз завершалось. В нынешней ситуации информирование Президента поставлено на такой уровень, что уже через 2-3 минуты после того, как раздались выстрелы, главе государства доложили о произошедшем, – сообщила пресс-секретарь.

Она также отметила, что руководитель КГБ по поручению президента выехал на место трагедии и уже через час заново в деталях доложил об обстоятельствах трагедии.

По итогам докладов президентом было поручено оказать помощь и поддержку семье погибшего сотрудника КГБ, а также его родителям.

– Президент очень соболезнует и сопереживает родным и близким этого парня, – сообщила Эйсмонт.

Накануне Лукашенко поручил самым тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего.

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